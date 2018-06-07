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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يلتقيان في فنلندا

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:00 ص
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يلتقيان في فنلندا
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي
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وكالات
 

يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الجمعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي،  برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد.

 

وسيبحث قائدا الجيش الروسي والجيش الأمريكي، العديد من القضايا التي تثير الاهتمام المشترك للطرفين.

 

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الدفاع الفنلندية، أن فاليري غيراسيموف وجوزيف دانفورد، سيلتقيان كل على حدة، مع وزير الدفاع الفنلندي ساولي نيستا ومع القائد العام لقوات الدفاع  الفنلندية، يارمو ليندبيرغ.

 

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