محمد صلاح يطمئن المصريين قبل كأس العالم





نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو مرتديا كاب برفقة صديق له.





ولم يعلق محمد صلاح على الصورة، ولكنه ظهر فى الصورة مبتسما.





ووصل محمد صلاح إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس الأربعاء قادمًا من العاصمة الإسبانية مدريد، ومن المنتظر أن يشارك في تدريب تأهيلي يوم السبت المقبل قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018.





وقضى محمد صلاح فترة علاج للشفاء من للإصابة بجذع في الكتف، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.









وكان المنتخب الوطني قد سقط في فخ الهزيمة أمام بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، في اخر تجارب الفراعنة الودية استعدادا لكأس العالم.







