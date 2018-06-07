رانيا يوسف وحنان مطاوع في سهرة رمضانية بمنزل داليا البحيري (صور)

دعت الفنانة المصرية داليا البحيري إلى منزلها عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني لقضاء سهرة معها تشمل تناول السحور.





داليا البحيري نشرت عدد من الصور لها مع ضيوفها وكان من بينهم الفنانة رانيا يوسف، حنان مطاوع، والفنان هاني رمزي، وكذلك الفنانة لقاء الخميسي والفنان خالد سرحان.





داليا البحيري ظهرت خلال الصور بصحبة زوجها، بينما كانت ترتدي قفطان مغربي لونه مبهج، أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها، وهذا ما فعلته عدد كبير من الفنانات واللاتي اخترن القفطان والعباءة إطلالة لهن في رمضان.





الفنانة حنان مطاوع ظهرت أيضا خلال السهرة بتسريحة شعر تشبه تلك التي تظهر بها في مسلسل «الرحلة»، حيث تشهد حنان حالة من التألق هذا العام بمسلسلي «الرحلة»، و«ضد مجهول».





داليا البحيري تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، بينما كان آخر أعمالها مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أميرة العايدي وأمل رزق.