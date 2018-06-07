مانشستر يونايتد يصرف النظر عن رونالدو

بعدما ظلت جماهير مانشستر يونايتد تطالب بعودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق، أوضحت تقارير صحافية أن إدارة "الشياطين الحمر" تضع النجم البرتغالي خارج حساباتها، وتُفضل التعاقد مع نجم آخر يحمل بدوره قميص ريال مدريد حالياً.





وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تُفضل التعاقد مع النجم الويلزي غاريث بيل، على حساب الفائز بخمس كرات ذهبية كريستيانو رونالدو، وأضافت أن مدرب "الشياطين الحمر"، البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب في الحصول على خدمات بيل منذ مدة طويلة.





وأوضحت "ديلي ستار"، تبعاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن المدرب البرتغالي يُريد ضم النجم الويلزي، لأن ثمنه أقل بالمقارنة مع رونالدو، وأضاف أن سن غاريث بيل (28 عاماً) وتألقه الملحوظ في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول كلها عوامل تُرجح كفة بيل على حساب رونالدو، وأردف أن مانشستر يونايتد فتح بالفعل منذ أيام قنوات الاتصال مع ممثلي الدولي الويلزي.





وأشار نفس المصدر أن ضم كلا اللاعبين بيل ورونالدو يبقى بدوره احتمالاً قائماً، بيد أن أولوية مانشستر يونايتد هي ضم غاريث بيل، الذي أكد في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة ريال مدريد وليفربول، أنه يُريد الحصول على دقائق لعب أكثر.





من جهة أخرى، يلتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصمت إزاء مستقبله مع "الميرنغي"، خاصة بعدما طلب نجوم ريال مدريد علانية من الفائز بخمس كرات ذهبية البقاء مع الفريق، الذي دخل في رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا لزيدان، الذي استقال قبل أيام من منصبه بشكل مفاجئ.





يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو، قضى ست سنوات ناجحة برفقة مانشستر يونايتد، إذ تُوج بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، فيما طالبت جماهير "الشياطين الحمر" في أكثر من مرة بعودة النجم البرتغالي مرة ثانية إلى "مسرح الأحلام" معقل الفريق الإنجليزي العريق.



