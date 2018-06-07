توريه يهاجم جوارديولا: منافق وزيدان أفضل منه

شن الإيفواري يايا توريه، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي وبرشلونة سابقًا، هجومًا جديدًا على المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ووصفه "بالمنافق".





وقال توريه في حديثه مع مجلة "فرانس فوتبول" التي نشرت اليوم :"لقد كان منافقًا عندما أشاد بي".





وكان جوارديولا قد صرح قبل رحيل توريه عن مانشستر سيتي بأنه سيخصص مباراة برايتون في الدوري لوداع النجم الإيفواري.





ورد توريه على وعود جوارديولا: "كنت أفضل ألا يكون هناك أي احتفال ويبقى رأسي مرتفعًا، أسوأ شيء شعوري بالسعادة لمغادرتي، بسبب بالإحباط من الإهمال".





وأضاف: "إذا كنت قد ذرفت الدموع فهذا بسبب الطريقة التي سارت إليها الأمور، لم أكن أطيق رؤية هذا الرجل بعد الآن".





وتابع: "جوارديولا لم يخترع برشلونة الذي نعرفه، كان لديه الذكاء في التكيف مع ما تم وضعه سابقًا من قبل يوهان كرويف، ثم في بايرن ومانشستر سيتي حاول إعادة انتاج نفس المبادئ، هذا لن يعمل في كريستال بالاس أو واتفورد، بالنسبة لي زيدان أفضل لأنه لديه مطالب أقل ويظهر احترامًا كبيرًا للاعبيه، أحب أيضًا كلوب وتوخيل".





وعندما سئل عما سيأخذه من جوارديولا عندما يصبح مدربا، قال توريه: "نظريته في الرياضة بالطبع لكن بحذر، هذا لا يعني أنه عبقري على عكس زيدان".



