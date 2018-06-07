اليوم.. آخر أيام تصوير مسلسل نسر الصعيد

ينتهى فريق عمل مسلسل "نسر الصعيد" اليوم من تصوير آخر مشاهد مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة النجم محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وعائشة بين أحمد وتجمع المشاهد بين معظم الأبطال فى مدينة الإنتاج الإعلامى.





"نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم أزارو، وآخرين، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الإخراجية فى الدراما.





ويعود محمد رمضان إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى منذ تقديمه مسلسل "الأسطورة" الذى شارك فى بطولته فردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار، وياسمين صبرى، ومى عمر، ونسرين أمين وعايدة رياض وعماد زيادة، وأحمد عبد الله محمود وعمر حسن يوسف وفايق عزب، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج محمد سامى وحقق العمل نجاحًا كبيرًا فى الشارع.