أردوغان يظهر في حلقة 22 من "كلبش2" للتخطيط لعملية إرهابية

ظهر رجب أردوغان فى أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل "كلبش" 2، وذلك أثناء اجتماعات عدد من الأتراك الذين يخططون لعمليات إرهابية فى مصر، بمساعدة "عاكف الجبلاوى" والذى يجسده الفنان هيثم أحمد زكى .





وأظهر هذا المشهد المخططات التركية لدعم التنظيم الإرهابى الجديد الذى يشكله "أبو حمزة" ويجسده الفنان ضياء عبد الخالق، ويظهر دعم أردوغان الارهابيين والتكفيريين .





كما كشفت الأحداث عن ظهور لائجة سورية نزحت إلى مصر من سوريا، وجسدتها وفاء سالم، حيث ظهرت بدور طبيبة تعالج ابن سليم الأنصارى "أمير كرارة" .





وفى نهاية الأحداث تمكن سليم الأنصارى من العثور على "عرام" رجل "عاكف أبو العز" وذراعه اليمنى، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك .





"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.