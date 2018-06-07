فاطمة محمد علي تشدو بأغانى دينية في حفلها ب"الأوبرا" اليوم

اختارت المطربة فاطمة محمد على 5 أغانى دينية لكبار الفنانين سوف تشدو بها اليوم الخميس 7 يونيو الموافق 22 رمضان بساحة دار الأوبرا فى الحفل الذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن ضمن الأغانى التى اختارتها فاطمة محمد على 3 أغنيات للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام هى "محمد يا رسول الله" و"يا سيد الخلق يا طه" و"أم النبى"، كما ستغنى أغنية "القلب يعشق كل جميل" لأم كلثوم وأغنية "تم البدر بدرى والأيام بتجرى" للفنانة شريفة فاضل وأغنيات أخرى.