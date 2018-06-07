"سكيز" يجمع باهر دويدار وإسماعيل فاروق

انتهى السيناريست باهر دويدار من كتابة فيلم يحمل اسم "سكيز"، وتنتمى أحداثه إلى طبيعة أعمال الجريمة والتشويق به دراما نفسية وهو من إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة ريماس ومن المقرر وضع الخطوط النهائية وترشيح عدد من الابطال الذى تعاقد عليه حتى الان الفنان فتحى عبدالوهاب بعد إجازة العيد المقبل للبدء فى تصويره كما أكد دويدار فى تصريحات خاصة.



