"سكيز" يجمع باهر دويدار وإسماعيل فاروق
الخميس 07/يونيو/2018 - 07:08 ص
الفجر الفني
انتهى السيناريست باهر دويدار من كتابة فيلم يحمل اسم "سكيز"، وتنتمى أحداثه إلى طبيعة أعمال الجريمة والتشويق به دراما نفسية وهو من إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة ريماس ومن المقرر وضع الخطوط النهائية وترشيح عدد من الابطال الذى تعاقد عليه حتى الان الفنان فتحى عبدالوهاب بعد إجازة العيد المقبل للبدء فى تصويره كما أكد دويدار فى تصريحات خاصة.
يشارك دويدار هذا الموسم الرمضانى فى تأليف مسلسل"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى وحقق العمل نجاح كبير وأعلى نسب مشاهدة خلال الماراثون الرمضانى.