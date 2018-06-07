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'الصحفيين' تحدد موعد انعقاد لجنة تحت التمرين بعد عيد الفطر

الخميس 07/يونيو/2018 - 06:20 ص
'الصحفيين' تحدد موعد انعقاد لجنة تحت التمرين بعد عيد الفطر
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيحدد موعد انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين، بعد عيد الفطر مباشرة.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أبو السعود محمد عضو مجلس النقابة، وعضو لجنة القيد، لم يعد من خارج البلاد، مؤكدًا أن مجلس النقابة كان اتفق على حسين الزناتي ليكون بديلًا عن "أبو السعود"، وذلك خلال انعقاد اللجنة، لحين عودته للبلاد.


وتابع: سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة، بعد عيد الفطر مباشرةً، وذلك حرصًا على مصلحة الزملاء الملتحقين باللجنة.
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