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اليوم.. تشييع جثمان الأمين العام لـ'الوطنية للإعلام' بعد صراع مع المرض

الخميس 07/يونيو/2018 - 06:14 ص
اليوم.. تشييع جثمان الأمين العام لـ'الوطنية للإعلام' بعد صراع مع المرض
المهندس الراحل أمجد بليغ
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ميسون أبو الحسن
 

تُقام اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان المهندس أيمن بليغ الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، والذي توفي أمس الأربعاء،وذلك بكنيسة ماري جرجس بالقللي برمسيس.


ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بذات الكنيسة، مساء اليوم، وذلك بحضور حسين زين رئيس الهيئة، والأعضاء.


وكان "بليغ" قد أُصيب بوعكة صحية  منذ نحو شهرين، دخل على إثرها الرعاية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.
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