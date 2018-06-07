سرقة منزل بيكيه وشاكيرا

تعرض منزل لاعب المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، جيرار بيكيه، وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا الليلة الماضية لحادث سطو على يد بعض اللصوص، الذين دخلوا المنزل في غياب المدافع والمطربة، إلا أن والدي بيكيه كانا موجودين بداخله.





وفتحت شرطة كاتالونيا تحقيقاً في هذا الحادث الذي وقع دون عنف في مدينة برشلونة أمس الثلاثاء، أثناء نوم والدي نجم دفاع فريقه برشلونة الكاتالوني، وفقاً لما أفادت به مصادر مقربة من القضية.





وتجدر الإشارة إلى أن شاكيرا كانت تقدم حفلاً الليلة الماضية في مدينة كولونيا (ألمانيا)، وهو الحفل الثاني لها في جولتها "العالمية الذهبية"، والذي حضره بيكيه بعد قرار المدير الفني للمنتخب الإسباني، جولين لوبتيغي، بمنح راحة لللاعبين الدوليين قبل السفر إلى روسيا لخوض مباريات كأس العالم.





ودخل اللصوص المنزل دون التسبب في وقوع أي إصابات، وفقاً للمصادر، التي أبرزت أن عملية السطو لم تتسم بالعنف في ظل نوم والدي اللاعب المعروف.



