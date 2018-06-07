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عاجل.. طيران التحالف يشن 17 غارة على محافظة الحديدة باليمن

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:53 ص
عاجل.. طيران التحالف يشن 17 غارة على محافظة الحديدة باليمن
شن غارات - صورة أرشيفية
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شن طيران التحالف غارات مكثفة، اليوم الخميس، على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن فجر اليوم، أكثر من 10 غارات على سوق شعبية في محمية برع، واستهدف بـ 6 غارات أخرى مناطق متفرقة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف أن التحالف نفذ 5 غارات على مزارع في مديرية الدريهمي، وقصف بـ 4 غارات مديرية بيت الفقية، وشن غارتين على مديرية اللحية شمال الحديدة".

يذكر أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحي أنصار الله في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.
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