برلماني: رفع أسعار خطوط المحمول للحد من استخدامها لأنه سيء



وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه لا يعقل أن مصر ينفق فيها مليارات على خطوط المحمول، ترهق ميزانية الدولة، لافتا إلى أن رفع أسعارها للحد من استخدامها.





وأشار إلى أن هناك استغلال سيء للمحمول في الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أشخاص لديهم خطين وثلاثة، لماذا لا نفرض عليهم ضريبة؟

علق عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على رفع أسعار خطوط الهاتف المحمول، وفقًا لقانون تنمية موارد الدولة قائلا: "استخدامها سيء ولابد أن نحد من استخدامها، أنا مع رفع خطوط المحمول".