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مصطفى شعبان يقضى العشرة الأواخر من رمضان فى السعودية

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:42 ص
مصطفى شعبان يقضى العشرة الأواخر من رمضان فى السعودية
مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 
قرر النجم مصطفى شعبان كعادته كل عام بعد انتهائه من تصوير مسلسله والاطمئنان على نجاحه أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، لقضاء عمرة الشهر الكريم والاعتكاف فى العشرة أيام الأواخر فى المسجد الحرام بمكة.

النجم مصطفى شعبان يحصد يوميا نجاح مسلسله "أيوب"، الذى يحقق نسبة مشاهدة كبيرة ويتابعه من المملكة العربية السعودية ويتلقى يوميا إشادات بالعمل من كل الدول العربية.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفى، ومحمد على رزق، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.
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