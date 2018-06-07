ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

داعية: الرسول أول من ذبح للأموات.. و"سلفي": "ده شرك"

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:40 ص
داعية: الرسول أول من ذبح للأموات.. وسلفي: ده شرك
سامح عبدالحميد الداعية السلفي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال المستشار محمد بلال، الداعية الإسلامي، إن الرسول هو أول من ذبح للأموات، حيث كان يذبح ويوزع من لحم الذبيحة كصدقات للسيدة خديجة بعد وفاتها.

وأشار الداعية الإسلامي في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما يفعله الصوفيون من الذبح للسيد البدوي وغيره من أولياء الله.

من جانبه، رد الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، قائلا إن "ده شرك"، موضحا أنه لا مجال للقياس بين الذبح لغير الله، وأن يتم توزيع اللحوم كصدقات مثل الأضحية.
المزيد عن: سامح عبدالحميد داعية سلفي داعية إسلامي الرسول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 8:00:19 AM