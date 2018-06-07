داعية: الرسول أول من ذبح للأموات.. و"سلفي": "ده شرك"



وأشار الداعية الإسلامي في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما يفعله الصوفيون من الذبح للسيد البدوي وغيره من أولياء الله.



من جانبه، رد الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، قائلا إن "ده شرك"، موضحا أنه لا مجال للقياس بين الذبح لغير الله، وأن يتم توزيع اللحوم كصدقات مثل الأضحية.



قال المستشار محمد بلال، الداعية الإسلامي، إن الرسول هو أول من ذبح للأموات، حيث كان يذبح ويوزع من لحم الذبيحة كصدقات للسيدة خديجة بعد وفاتها.