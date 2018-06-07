"أمر تكليف" يرصد بطولات الجيش المصرى يوميا على مسرح السلام

على مسرح السلام بشارع قصر العينى يقدم يوميا خلال شهر رمضان العرض المسرحي "أمر تكليف" الذي يتناول بطولات الجيش المصري وتاريخه المشرف وموقفه من العدو الصهيوني على مدار التاريخ.

"أمر تكليف" عن نص "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقية ، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف ، بطولة كريم الحسينى ، عزة لبيب ، جهاد أبو العينين ، أحمد زكريا ، شريف العجمى ، عبدالله صابر ، محمد الاحمدى ، مدرونا سليم ، علي الأصري، تقي عادل ، مريم ياسين، موسيقي وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، إضاءه إبراهيم الفرن ، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس ، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.





فكرة العرض وفلسفته تأتي كنوع من الدعم الكامل للوطن من خلال تقديم عروض وطنية تخاطب الشباب الصاعد من أبناء الوطن وتمدهم بالحقائق والمعلومات، ويقدم «أمر تكليف» ضمن عروض مبادرة «اعرف جيشك» التي أطلقها البيت الفني للمسرح العام الماضي.