كتلة حركة النهضة تدعو لتكوين لجنة برلمانية للتحقق في ظاهرة الهجرة غير الشرعية

طالبت كتلة حركة النهضة بتكوين لجنة برلمانية تحقق في ظاهرة الهجرة غير النظامية، داعية نواب كتلتها كل في جهته إلى الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا والمساهمة بالتنسيق مع السلط المعنية في الإحاطة بها ودعمها.

وعبرت الكتلة في بلاغ صادر عنها ، عن وقوفها إلى جانب عائلات الضحايا ودعت الحكومة للإحاطة بالعائلات المنكوبة ماديا ومعنويا وتكثيف البحث عن المفقودين والتحقيق في أسباب هذه الفاجعة وإحالة المورطين فيها على القضاء ومعاقبتهم بما يتناسب وبشاعة الجريمة.

ونبهت إلى ضرورة التعجيل بدراسة الأسباب الحقيقية التي تدفع بشباب في مقتبل العمر إلى ركوب قوارب الموت وذلك بالخوض العميق في قضايا التنمية والتشغيل