الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرّم لاعب تنس تونسي

كرّم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لاعب التنس التونسي اسكندر منصوري، وذلك على خلفية مساهمته الفعالة في قيادة فريق "واك فوريست"، إلى التتويج ببطولة الجامعات الأمريكية، بعد الفوز في الدور النهائي على فريق "أوهايو".

وكسب منصوري مباراتي الفردي والزوجي، حيث فاز في مباراة الفردي، على جون ماك هيلي (جامعة أوهايو)،بمجموعتين دون رد، بواقع (6 – 2) و(6 – 2)، كما فاز بمباراة الزوجي، بصحبة زميله، بورنا جاجو، على ثنائي جامعة أوهايو، المكون من مارتن جويسال، وجيجي والف.