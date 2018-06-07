ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرّم لاعب تنس تونسي

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:33 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرّم لاعب تنس تونسي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
كرّم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لاعب التنس التونسي اسكندر منصوري، وذلك على خلفية مساهمته الفعالة في قيادة فريق "واك فوريست"، إلى التتويج ببطولة الجامعات الأمريكية، بعد الفوز في الدور النهائي على فريق "أوهايو".
وكسب منصوري مباراتي الفردي والزوجي، حيث فاز في مباراة الفردي، على جون ماك هيلي (جامعة أوهايو)،بمجموعتين دون رد، بواقع (6 – 2) و(6 – 2)، كما فاز بمباراة الزوجي، بصحبة زميله، بورنا جاجو، على ثنائي جامعة أوهايو، المكون من مارتن جويسال، وجيجي والف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 6:00:01 AM