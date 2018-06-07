البنك العالمي يعلن عن مشروع لدعم تنمية الفلاحة السقوية في تونس

أعلن البنك العالمي، عن مشروع لدعم تنمية الفلاحة السقوية في تونس، بقيمة جملية تقدّر بنحو 140 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في الموارد المائية المحدودة، وخلق فرص اقتصادية خاصّة في المناطق الريفية.

وقال بلاغ للبنك العالمي تلقت (قنا) نسخة منه، أنّ المشروع الجديد، سيموّل تهيئة وصيانة أنظمة الري لدعم نجاعتها، وتسريع تنمية القطاع الفلاحي، بما يحقق أكثر إنتاجية، وأوسع عائدات وفرص عمل لفائدة مختلف المؤسسات والفئات الاجتماعية، سيما منها النساء والشباب.

ويرمي المشروع، إلى مساعدة الفلاّحين على تحديد الزراعات المجزية بشكل أكبر، وتحسين الأداء، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وخاصة في المناطق الزراعية بمحافظات باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسليانة.

ويعمل تمويل البنك العالمي من خلال هذا المشروع، على التقليص من ضياع المياه، التّي تصل إلى 40 بالمائة من حجم الكميات المستعملة للري، إلى جانب تنظيم عملية التزويد بالمياه الصالحة للشراب، خصوصا في هذه المحافظات التي تعاني من نقص كبير في مياه الشرب.