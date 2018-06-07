بعد زوبعة التصريحات: وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يرغب في لقاء نظيره التونسي

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن رغبته في ترتيب لقاء قريب مع وزير الداخلية التونسي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ''آكي''، عن ماتيو سالفيني قوله: ''سنكون سعداء جدا بترتيب لقاء في أقرب وقت ممكن مع زميلي وزير الداخلية التونسي لتعزيز وتقوية العلاقات في جبهة الهجرة".

وجاء ذلك إثر استدعاء الخارجية التونسية للسفير الإيطالي بتونس لإبلاغه "استغراب تونس الشديد"، من التصريحات التي أدلى بها سالفيني الأحد خلال زياته إلى صقلية، والتي أشار فيها إلى أن "تونس، البلد الحرّ والديمقراطي لا يرسل الى إيطاليا اشخاصا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين".

فيما أفادت وزارة الخارجية التونسية،في بيان أصدرته الإثنين، بأن تصريحات سالفيني "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".

يشار إلى أنّ وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني، كان قد هاجم تونس واتهمها بتصدير المدانين بأحكام جنائية إلى بلاده.