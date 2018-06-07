حمة الهمامي: الشعب له الحق في أن يُناضل ويقاوم لترحيل منظومة الحكم في تونس

أكد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أن منظومة الحكم في تونس فاشلة (رئاسة حكومة رئاسة جمهورية والبرلمان).

وقال الهمامي إن منظومة الحكم الفاشلة هي التي أوصلت تونس إلى ماهو عليه اليوم.

واعتبر الهمامي أن البديل والحل لهذا الوضع هو النضال والمقاومة من أجل تغيير المنظومة السياسية، قائلا "آن الآوان لرحيل المنظومة والشعب له الحق في أن يُناضل ويقاوم لترحيلها"، وفق تصريحه لـ" شمس أف أم".