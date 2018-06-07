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محادثة بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:26 ص
محادثة بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية
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محمد وليد الجموسي
 
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي الذي أفاد بأن اللقاء تناول الإستعدادات للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي ستنعقد يومي 23 و24 جويلية 2018 وكذلك المحاور التي ستتناولها ومنها بالخصوص المواعيد الدبلوماسية القادمة، كالقمة العربية وقمة المنظمة الفرنكفونية وعضوية تونس بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
كما استعرض اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "التعاون التونسي الليبي وآفاق الحلّ السياسي في هذا البلد الشقيق، بالإضافة إلى مشاركة تونس في قمة الإتحاد الإفريقي في دورتها 31 والتي ستحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بداية جويلية 2018، تحت شعار "كسب معركة الفساد، مسار مستدام على درب تحول إفريقيا".
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