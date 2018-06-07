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مانشستر يونايتد يضم مدافع بورتو

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:13 ص
مانشستر يونايتد يضم مدافع بورتو
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وكالات
 
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء،عن تعاقده مع ديوغو دالوت مدافع بورتو البرتغالي. 

وانضم دالوت (19عاماً) إلى مانشستر بعقد يمتد لخمسة أعوام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وتدرج دالوت لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاماً، في قطاعات الناشئين في بورتو قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

وقال دالوت: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد فرصة مذهلة بالنسبة لي".

وأضاف: "متحمس للعمل مع جوزيه مورينيو، وأن اتعلم كل ما بوسعي تعلمه من مثل هذا المدرب الناجح".

وبات دالوت ثاني صفقات مانشستر هذا الصيف بعد التعاقد أمس الثلاثاء مع البرازيلي الدولي فريد من شاختار دونيتسك الأوكراني.

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