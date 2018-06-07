جهاز الشرطة البيئية يصدر، أواخر جويلية 2018، دليلا توضيحيا حول مهامه و صلاحياته

يصدر جهاز الشرطة البيئية، اواخر جويلية 2018، دليلا توضيحيا حول مهامه وصلاحياته، وفق ما كشف عنه عضو لجنة قيادة هذا الجهاز، الحبيب كربول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال كربول، أنّ هذا الدّليل المنجز بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللاّمركزية ومجموعة من الخبراء، يتضمن 35 نقطة تتيح التّعرف على العديد من المعطيات الخاصة بمهام الشرطة البيئية وطبيعة عمل الأعوان والصلاحيات الممنوحة لهم، كما تتطرق الى علاقة رئيس البلدية بالأعوان وتعريف الضابطة العدلية المسندة للشرطة البيئية.

وأضاف أن نسخا من هذا الدليل ستوزع على 350 بلدية وكل الوزارات والإدارات العامة التابعة لها.

ولفت المسؤول إلى أنه سيتم، بداية من تاريخ 13 جوان الجاري، الموافق لذكرى مرور سنة على إطلاق جهاز الشرطة البيئية، تسليط عقوبات على مرتكبي التجاوزات البيئية طبقا للقانون عدد 30 لسنة 2016 المُنقّح للقانون عدد 59 لسنة 2006، الذي ينص على خطايا تصل الى حدود ألف دينار وحتى عقوبات بالسجن للمخالفين.

وبين أنّ جهاز الشرطة البيئية جاء نتيجة مطالبة المجتمع المدني بتوفير حلول لأزمة النّفايات ونتيجة تسجيل حالات تسمم في صفوف العديد من المواطنين.

وذكر أنّ إطلاق هذا الجهاز يأتي ضمن تفعيل القانون عدد 30 لسنة 2016 المُنقّح للقانون عدد 59 لسنة 2006 والمُتعلّق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامّة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. ويقسّم القانون جرائم مخالفة تراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة إلى مخالفات وجنح ليفصّلها فيما بعد.

كما يخوّل لرئيس الجماعة المحلية المعنية تسليط خطية إدارية من 300 دينار إلى 1000 دينار (د)، في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية وذلك بقرار من البلدية.

الشرطة البيئية سجلت 660 محضر مخالفة خلال شهر رمضان

وأفاد كربول ان جهاز الشرطة البيئية سجل خلال شهر رمضان الجاري، تحرير 660 محضرا (390 محضر بخطية مالية قدرها 40 د و270 محضرا بخطية مالية 60 د).

وقد تمكّن أعوان الشّرطة البيئيّة من حجز وإتلاف 750 كلغ من جلود وقوائم الابقار و698 كلغ من الأسماك مختلفة الأنواع و100 كلغ من اللحوم الحمراء و50 كلغ من الدجاج المذبوح غير صالح للاستهلاك البشري، وفقا لقرار الطب البيطري الى جانب 1500 علبة ياغورت منتهية الصلوحية.

وأوضح المتحدث، أنّه سيتم تعزيز أعوان الشرطة البيئية البالغ عددهم، حتىّ اليوم 320 عونا موزعين على 74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، بـ40 فرقة أواخر سنة 2019، وفقا لمشروع التّركيز والانتشار المعتمد، لينتهي التّركيز على كامل تراب الجمهورية أواخر سنة 2022.

واعتبر أنّ جهاز الشرطة البيئية كان ناجعا خاصة في تعامله مع الشكاوى. كما قام بدوره في التحسيس والتوعية والرّدع وتحرير المخالفات رغم نقص الموارد البشرية، وفق تقدير كربول.

وفي ما يتعلق بالاشكاليّات، التّي يمكن ان يتعرض لها أعوان الشرطة البيئية أثناء عملهم، تحدّث كربول عن بعض الحالات المعزولة من الاعتداء بالعنف على غرار ما حصل لفرقة المروج التي تعرضت للاعتداء من قبل صاحب شاحنة تم ضبطه يقوم بالقاء فواضل الاتربة بمنطقة خضراء. وجرى إشعار النّيابة العمومية ورفع قضية حيث تم الحكم عليه بالسجن لشهرين طبقا للقانون عدد 30 لسنة 2016.