قبلي: رياح رملية قوية تتسبب في حوادث على شبكة توزيع الكهرباء بعدد من مناطق الجهة

تسببت قوة الرياح الرملية التي تشهدها ولاية قبلي منذ الساعات الاولى من صباح الأربعاء في انقطاع سلك ناقل للتيار الكهربائي من الضغط العالي بشارع الواحة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية مما اثار هلع متساكني الحي الذي يقع به هذا الشارع.

وقد أثارت هذه الحادثة احتجاج اهالي الحي خاصة وان هذا السلك يمثل خطرا كبيرا على الارواح البشرية نظرا لاستحالة السيطرة عليه عند انقطاعه الا بتدخل فرق الصيانة التابعة لاقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وطالبوا، في هذا الصدد، بايجاد حل جذري لاشكالية هذا السلك يتمثل في تغيير مسار الشبكة الكهربائية التي تربط محطة تحويل الكهرباء ببازمة بمنطقتهم وبجهة دوز ليصبح خارج المناطق العمرانية.

وأشار عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بقبلي إلى ان هذه الحادثة تكررت مرات عدة وقد تقدموا سابقا بمطلب في الغرض الى اقليم الشركة بغية تحويل مسار السلك والحد من الخطر الذي يمثله على الارواح والممتلكات.

من جانبه، أكد فريق الصيانة التابع لاقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز للاهالي المحتجين وجود دراسة فنية بصدد الانجاز من قبل الشركة تخص تحويل مسار هذا السلك خارج المناطق العمرانية، وفق ما عاينه مراسل (وات).

وأدت قوة هذه الرياح ايضا الى سقوط عمود للتيار الكهربائي من الضغط العالي على جرافة معدة للاشغال العمومية دون حدوث أضرار بشرية وذلك مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين منطقتي فج الريح من معتمدية قبلي الشمالية ومعتمدية سوق الاحد مما استوجب تدخل فريق النجدة والانقاذ التابع لمركز الحماية المدنية بسوق الاحد.

كما اثرت هذه الرياح الرملية على مستوى الرؤية بالنسبة لمستعملي الطريق بمختلف مناطق الولاية، حيث تسببت في تهشم البلور الامامي لحافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن الرابطة بين تونس العاصمة وولاية قبلي وذلك على مستوى منطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية دون تسجيل اية اضرار بشرية بين ركابها، حسب ما اكده شهود عيان.