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نائب يكشف عن موعد تطبيق قانون تنمية موارد الدولة

الخميس 07/يونيو/2018 - 07:06 ص
نائب يكشف عن موعد تطبيق قانون تنمية موارد الدولة
عصام الفقي - أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالنواب
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نعيم يوسف
 
قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنه لا يعقل أن تستمر رسوم تنمية موارد الدولة كما هي منذ 20 عامًا، لافتا إلى أن توقيت تقديم مشروع القانون غير مناسب للفترة الحالية، ولكن يمكن تأجيل تنفيذ هذه التعديلات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن هذه التعديلات ليست سارية الآن، ويمكن تأجيل تطبيقها، لافتا في نفس الوقت إلى أنه سيتم تطبيقه بدءا من 1 يوليو المقبل، ولا يوجد احتمالات لتأجيله أو تغييره.

وأشار إلى أن وقت تقديم القانون غير مناسب، حيث لا يعقل أن يتم تقديمه في نفس الوقت الذي يتم اتخاذ قرارات رفع المعاشات والأجور.
المزيد عن: مجلس النواب قانون تنمية موارد الدولة الخطة والموازنة
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