محمد الناصر: كبار السن لديهم طاقات وإمكانيات كبرى يمكن الاستفادة منها

قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، خلال زيارته مساء الأربعاء، مؤسسة رعاية المسنين "الصادق إدريس" بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) إن كبار السن لديهم طاقات وإمكانيات كبرى ولديهم تجربة وثقافة واسعة ويمكن الاستفادة من خبراتهم سيما في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد الناصر، خلال مشاركته المقيمين بمؤسسة رعاية المسنيين، مأدبة الإفطار، انه "يمكن للشباب الاستفادة من خبرات كبار السن الذين يشكلون دعما لهم ولا يجب ان يحرموا من تجربتهم".

وتضم مؤسسة رعاية المسنين "الصادق إدريس"، حوالي 64 من كبار السن (24 امرأة و44 رجلا) يتمتعون بكل الخدمات الصحية والإحاطة الاجتماعية والرعاية النفسية من قبل إطار طبي وشبه طبي مختص، حسب مدير المؤسسة إبراهيم الوحيشي.

ويضم الإطار العامل طبيبا وممرضتين وأخصائية نفسية ومختصين في تقويم العظام والمفاصل والعلاج الطبيعي