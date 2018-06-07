خبير اقتصادي عن مقارنة مصر بالأردن: "هناك فارق"



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "السلطة الخامسة"، المذاع على قناة "دويتشة فيلة"، الخميس، أن

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك فارق بين مصر والأردن، حيث يوجد في مصر حوار مجتمعي، مع كل فئات المجتمع المصري، يقوم به رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة المهندس شريف إسماعيل.



وتابع: نرى ما يدور حولنا في المنطقة من اضطرابات جيوسياسية، ولكن آن الآوان لتعافي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، والخطاب للشعب المصري أنه هو الذي يتحمل الأعباء، ولكن هناك برامج حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعلمت الدرس من التجارب التي خاضتها في الماضي في الإصلاح الاقتصادي، ومصر بدأت الاصلاح الاقتصادي عام 2014، قبل الحصول على صندوق النقد الدولي، ولجأت لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.