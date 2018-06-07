رواد السوشيال ميديا عن إطلاق الرصاص على "رحيم": "مستحيل يموت لو عضمه في أوفة"

شهدت نهاية احداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "رحيم" اطلاق الرصاص علي ياسر جلال "رحيم" من محمد رياض "حلمي" بعد اتهام ريم "سارة الشامي" بالاعتداء عليها.

وهو الامر الذي رفضه رواد السوشيال ميديا، مشيرين انه من المستحيل ان يتم قتل البطل بعد جميع هذه الاحداث وانه يتبقي ثمان حلقات ويجب وجود البطل ياسر جلال، ومازحه الجمهور بجملة "رحيم لو عضمه في اوفة عمره ما يموت".





المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".





ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.