عاجل.. مرض غامض يصيب عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين بالصين.. والخارجية ترد

قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن الوزارة أعادت مجموعة من الدبلوماسيين من قوانغتشو في الصين إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنهم يعانون من مرض غامض يشبه إصابة في المخ وألمَ بالفعل بموظفين أمريكيين في كوبا.





وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه بعد تأكيد أن موظفا حكوميا "عانى من مشكلة طبية" في المدينة الواقعة بجنوب الصين أرسلت الوزارة فريقا لفحص الموظفين وأفراد أسرهم بقنصليتها هناك.





ووفقًا لما نشرته "رويترز"، أشارت إلى أن نتيجة لعملية الفحص حتى الآن أرسلت الوزارة عددا من الأفراد من أجل إجراء تقييم شامل للأعراض التي ظهرت عليهم في الولايات المتحدة.





وقالت: "سيواصل الخبراء الطبيون إجراء عمليات تقييم شاملة لتحديد سبب الأعراض التي تم الإبلاغ عنها وما إذا كان ما سيتوصلون إليه متسق مع تلك (الأعراض) التي لوحظت على الموظفين الحكوميين المتأثرين أم غير متصلة بها بتاتا".





وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن وزارة الخارجية أجلت أمريكيين اثنين على الأقل مرضا بعد أن سمعا ضوضاء غريبة في الصين.





وقالت وزارة الخارجية إن في العام الماضي ظهرت الأعراض على 24 أمريكيا من الموظفين الحكوميين وأفراد أسرهم في كوبا وكانت مماثلة لتلك المتصلة بارتجاج المخ وإصابات الدماغ الخفيفة.



