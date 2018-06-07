عاجل.. "حفتر" يعين "المسماري" متحدثا رسميا باسمه





أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبي المشير خليفة حفتر، قرارا بتعيين العميد أحمد المسماري، في منصب المتحدث الرسمي باسمه.





وقال العميد أحمد المسماري، الناطق السابق باسم الجيش الليبي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن القرار صدر من قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بتعييني متحدثا رسميا باسمه.





يشار إلى أن العميد أحمد المسماري من مواليد مدينة المرج الليبية شرقي البلاد، ومن سكان مدينة البيضاء، ويرجع نسبه إلى قبيلة المسامير وهي من قبائل شرق ليبيا.





وحصل المسماري على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، وكان آخر منصب شغله هو منصب المتحدث باسم الجيش الليبي منذ يناير 2016م.



