مي عز الدين تكتشف خيانة زوجها في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "رسايل" حلم جديد لهالة "مي عز الدين" شاهدت فيه سامح "أحمد حاتم" يأخذها لحفل تنكري تتفاجآ فيه بوجود زوجها طارق "خالد سليم" يرقص مع فتاة أخرى ثم يهرب معها.

وتحاول هالة التحدث مع يحيي "أحمد سعيد عبدالغني" ولكنه لايرد عليها بسبب وعده لزوجته بأن يبتعد عنها، وبالفعل تذهب للقائه في أحد الكافيهات، وتتفاجآ بوجود مهدي الذي يرسل لها الرسائل، حيث يتحدث معها ويعطيها عنوانه.





بينما يحكي الدكتور أسامة لطارق كل ماحدث من انتحار زوجته الدكتورة مها يوم 27 يناير، ومصادفة ذلك مع رسومات ابنه احمد والأرقام الذي أصر عليها.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبدالغني، مها احمد ومن إخراج إبراهيم فخر.