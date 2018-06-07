مكافحة الإدمان: 17 ألف مشهد تعاطي في الدراما المصرية منذ 2010



وأضاف في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، الأربعاء، ويقدمه وائل الإبراشي، أن المشاهد التي تعرض ظاهرة التعاطي ولا تعرض التداعيات، حوالي 80% من هذه المشاهد.

ولفت مسئول المكتب الفني بصندوق مكافحة الإدمان، إلى أن هناك مشاهد أبرزت تعاطي المخدرات لدى الإناث والأطفال، ووجود قبول لهذه الظاهرة.



وأشار إلى أن هناك نقلة إيجابية في الدراما المصرية، وحجة المشاهد وصلت إلى 6%، بينما كانت العام الماضي 13%.



وأوضح أن مسلسل "فوق السحاب"، يعتبر يروج للمخدرات، حيث جاء على لسان أحد أبطال العمل "اشرب حجر عشان تكون دكر"، وهي تطابق نفس الفكرة الموجودة لدى 30%من الشباب بأن المخدرات مصدر للرجولة.

قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني بصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك 17 ألف مشهد تدخين وتعاطي للمخدرات في الدراما المصرية منذ عام 2010، وحتى الآن.