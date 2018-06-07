مي سليم تطلب الطلاق من وليد فواز في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "الرحلة" مقابلة كريمة "حنان مطاوع" لأسامة "باسل خياط" في الملاهي، لتتحدث معه بشأن عودة سلمى إلى رانيا "ريهام عبدالغفور"، ولكنها تتفاجآ بأن الطفلة سعيدة للغاية مع والدها وأنه يهتم بها ويرعاها جيدًا.





بينما تطلب سارة "مي سليم" الطلاق من آدم "وليد فواز"، بعدما إنتهوا من دفت شقيقتها جميلة وإقامة العزاء، ولكنه يحاول تهدئتها ويطلب منها التفكير في الأمر.





فيما يتصالح حسن وكارما ويقرران أن يعودا أصدقاء ويحاولان التحدث مع ياسمين بشأن ما حدث، بينما يقول أسامة لكريمة أنها وشقيقتها يهتمان برانيا وسلمى لأجل مصلحتهما أما هو فيحبهما دون مقابل.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، ثراء جبيل ومن إخراج حسام علي.