الموزع معتز ندا لـ"الفجر الفني": الامريكية اليز ليبيك بذلت مجهودًا كبيرًا لتقديم أغنية لـ"مصر"

قال الموزع معتز ندا، إن المطربة الامريكية إليز ليبيك، بذلت مجهودا كبيرا خلال ألبومها الجديد والتي قررت تسجيله وتصوير إحدى أغانيه في مصر.





واضاف معتز، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها قررت اهداء اغنية لمصر وبذلت مجهودا لمحاولات الغناء بالمصري وان الالبوم يضم ديو مع بساطة و محمود التهامي ووائل الفشني، حيث قامت بسماع اغانيهم وتحمست للفكرة، وانهم ايضا اشادوا بأعمالها وتحمسوا للعمل معها.





وتابع انها تستعد حاليا لمفاجأة مع سوبر ستار وسيتم الاعلان عن المفاجأة خلال الايام المقبلة في فترة تواجدها بمصر واشار "ندا" علي انه انتهي من هندسة صوتية لفيلم "حرب كرموز" والمقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك.