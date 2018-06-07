روزينا لاذقاني تتشاجر مع زوجها.. ولقاء رومانسي يجمع تيم حسن ونيكول سابا في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "الهيبة العودة"، مواجهة ناظم العالي لابنته سلمى بطلب هاولو للزواج منها، حيث تفاجئت من سؤال والدها ورفضته بشكل نهائي ولكنه عاد وطلب منها التفكير في الأمر.





بينما تحدثت السيدة ناهد "منى واصف" مع ابنها جبل "تيم حسن" وعنفته بسبب ابتعاده عن زوجته سمية "نيكول سابا" حتى الآن، ليذهب بعدها ويطلب من سمية عدم الحديث عن أي شئ يخصه أمام أي أحد وعنفها بسبب شكوتها لوالدته.





بينما بدأ مجدي في الشجار مع منى "روزينا لاذقاني" بسبب حديثها الدائم عن عائلتها وتعلقها الشديد بهم وكيف أنها تربت مثلها مثل أشقائها على حمل السلاح قائلًا أنهم عصابة وليست عائلة.





ويذهب جبل إلى بيت حبيبته مريم ليجد والدها هناك ويخبره بأنها سافرت وابتعدت عنهم للأبد، ومن مصلحته أن ينساها ويتركها تنساه، ويفكر جبل أنه لابد من اصلاح الأمور في المنزل حتى لاينشغل رأسه بالهموم، فيذهب لسمية ويحاول الاقتراب منها كأي زوجين.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه لما قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.