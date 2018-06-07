كرم كردي: ودية بلجيكا "مفيدة" وكنا نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية





أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري أن ودية المنتخب الوطني ضد بلجيكا كانت مفيدة رغم خسارة الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وقال "كردي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تجربة بلجيكا كانت مفيدة رغم أننا كنا نتمني تحقيق نتيجة جيدة في اللقاء خاصة وأنه سنحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء..ولكننا حققنا عدة إيجابيات من المباراة".

وأضاف: " ودية بلجيكا اليوم كانت فرصة جيدة للإطمئنان علي محمد النني وعبد الله السعيد حيث خاض الثنائي المباراة كاملة وأصبح جاهزان للمشاركة في مباريات المنتخب بكأس العالم بشكل طبيعي".

وعن رأي "كوبر" في اللقاء قال: " الراجل "لسه عرقه منشفش" ".

وأكد "كردي" أن منتخب مصر سيعود غدًا للقاهرة وسيحصل اللاعبين علي راحة لمدة 24 ساعة قبل التجمع مجددًا يوم السبت المقبل ثم يخوض مرانه الأخير علي استاد "القاهرة الدولي" قبل أن يتوجه إلي روسيا يوم الأحد 10 يونيو.