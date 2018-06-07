"العدل" تخدع الجمهور بمشاهدات وهمية لمسلسل نسر الصعيد بطولة محمد رمضان

بعد إعلان الفنان محمد رمضان، تصدره الماراثون الرمضاني الحالي، ووصف مسلسله "نسر الصعيد"، بأنه رقم 1 من حيث نسب المشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، أجرى أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحثاً أثبت قيام شركة "العدل جروب" المنتجة للمسلسل، بشراء مشاهدين ومتابعين وهميين، مما ينتج عنه زيادة نسب المشاهدة.





وكتب أحمد فرحات، عبر صفحته الشخصية: "الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان اللي بيتعرض حاليا استخدمت طرق غير شرعية عشان توهم الجمهور والإعلام إن مسلسلهم نسر الصعيد، هو رقم 1 في السوق، بس للأسف وقعوا في شر أعمالهم لأن التكنولوجيا متاحة للجميع، وفى متخصصين يقدروا يعرفوا دا بسهولة".





وأضاف: "باختصار أي صناع مسلسل بيحاولوا يكسبوا من المنتج بتاعهم، بطرق كتير منها النشر على موقع يوتيوب العالمي، مقابل ده بيحققوا أرباح كبيرة لو المشاهدات ليهم حقيقية، بس لو الأدلة بتثبت إن جماهير محمد رمضان اللي خلوه رقم واحد وخلوه يوصف المنافسين بإنهم حمير وأغبياء، الجماهير دي "فيك" مش حقيقية أصلا".





وأثبت صدق حديثه، قائلاً: "القواعد المتعارف عليها فى موقع يوتيوب، بتقول إن عدد مشاهدات أي فيديو بتتناسب مع عدد التعليقات عليه، والنسبة تقريبا 6%، يعني كل 100 مشاهد 6 منهم بيسيبوا تعليق علي الفيديو، ودي احصائية عالمية، وباستخدام أداة vidiq لتحليل الحلقة الاولي من مسلسل نسر الصعيد هيبان لأي حد ان التفاعل عليها نسبته 1% يعني أكيد ملعوب فيه، مشاهدات الحلقة على اليوتيوب تجاوزت ال 9 مليون ونسبة التعليق 1% !!".





واختتم: "واللى بيأكد التلاعب دا الاحصائية دي من موقع kedoo اللى بتبين ان الشركة المنتجة بتدفع فلوس فى أوقات معينة بتشترى بيها مشاهدين ومشتركين وهميين علشان كدا المعدل بيزيد فجأة فى وقت معين وبينزل فجأة فى نفس الوقت ودا لان المشاهدين من دول مختلفه، وكتير منهم من اجانب يعني مش بيعرفوا عربي أصلا، بيشوفوا الفيديو دقائق بسيطة، ودا لان طريقة فتح الفيديو بتكون Pop UP يعني الفيديو بيظهر فى نافذة منبثقة وأحيانا مخفية فى المتصفح، وللأسف النجم الأول مش هيقدر ينفي ده، لأن المشاهدات دي مش بتكمل دقائق معدودة من الحلقة، ولو حابب ينفي وينقذ سمعته ممكن يفتح حساب الشركة على موقع يوتيوب، ويوري لجمهوره جايب المشاهدات دي منين؟".





"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، والمسلسل بطولة، درة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.







