لاعب الدفاع الحسني يرحب بالانتقال إلى الزمالك





رحب المغربي حميد أحداد لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك قبل بداية الموسم المقبل

وقال اللاعب في تصريحات صحفية إنه مرحب تماما بارتداء قميص نادي الزمالك لأنه من أكبر الأندية في أفريقيا ويعد من أهم المحطات للاحتراف بأوروبا ، مؤكدًا على انتظاره لعقد جلسة نهائية مع وكيله لحسم ملف انتقاله للزمالك.

وأضاف:"أحترم نادي الدفاع وأحترم تعاقدي معهم واذا رحلت عن الفريق سيكون رحيلي بموافقة الإدارة، أمتلك أكثر من عرض مالي جيد في بعض الدوريات الخليجية ولكن ليس كل شيء يقاس بالمال".