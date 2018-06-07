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عاجل.. "التعليم": امتحان اللغة الفرنسية المتداول على "فيسبوك" لا علاقة له بالأساسي

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:31 ص
عاجل.. التعليم: امتحان اللغة الفرنسية المتداول على فيسبوك لا علاقة له بالأساسي
وزارة التربية والتعليم
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ريم محمود
 
أصدرت التربية والتعليم، بيانًا صحفيًا، بشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر عدد من نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام الامتحان، بأن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان، مؤكدًا أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهه السيادية المسئولة عن الطباعة التي أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

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