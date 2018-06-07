محمد رمضان يكتشف عمل صديقه مع مهرب آثار فى نسر الصعيد



"نسر الصعيد" بطولة "الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب".

استطاع الضابط "زين القناوى" والذى يجسده الفنان محمد رمضان، القبض على زميلة الضابط "زياد" بعدما قام بتسجيل فيديو له وهو يعترف بأنه يعمل مع "هتلر" سيد رجب، فى تهريب الآثار.بدأت أحداث حلقة اليوم، بطلب "زياد" التحدث الى "زين" بعيدا عن قسم الشرطة، واستطاع "زين" استدراجه فى الحديث حتى اعترف بعمله فى تهريب الآثار مع "هتلر"، ومن ناحية آخري قررت "فيروز" التي تجسدها الفنانة درة طلب الطلاق من "زين" وذلك بعدما اتهمته بخيانتها وان الطفل الصغير ابنه من امرأة آخري وليس بالتبني كما يدعى.