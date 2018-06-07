هكذا جذبت إعلانات رمضان مخرجي السينما

تسابقت إعلانات رمضان الجاري على جذب الجمهور، كالأعمال الدرامية، إذ شارك في أكثرها عدد من نجوم الفن والرياضة، الذين تنافسوا فيما بينهم على تحقيق أكبر نسب مشاهدة، لكن إعلانات العام الجاري شهدت ظاهرة جديدة، هي اتجاه عدد من مخرجي الدراما والأفلام لإخراج الإعلانات التلفزيونية.





المخرج مروان حامد، قرر أن تكون تجربته الأولى في إخراج الإعلانات لإحدى شركات الاتصالات المصرية الشهيرة، وحقق الإعلان نجاحا ونال إعجاب كثير من الجمهور، وذلك بعد طرح الإعلان، في أول أيام الشهر الكريم.





يشدد الإعلان على ضرورة توطيد المحبة بين الجيران والتآخي فيما بينهم، وشارك في الإعلان عدد كبير من النجوم، مثل "محمد منير، دنيا سمير غانم، هند صبري، ظافر العابدين، حسام غالي، ونيكول سابا".





كما أخرج شريف عرفة، إعلانا لإحدى الشركات العقارية، وجاء الإعلان في صورة حلقات مسلسله، يلقى خلالها بعض الـ"فوازير" على الجمهور لحلها، قام ببطولة الإعلان الفنانة دنيا سمير غانم والفنان ماجد الكدواني.





وأخرج أحمد نادر جلال، مبادرة "رؤية مصر 2030"، والتي قدم فيها هشام سليم، أداءًا صوتيًا يشرح فيه رؤية مصر خلال الفترة المقبلة، من مشاريع ونهضة.





إعلان مستشفى "500500" جاء من إخراج تامر محسن، ورفع الإعلان شعار "متجمعين على الخير"، وجاء تذكيرًا بالراحل أحمد زكي، إذ حث أصدقاء الراحل على تقديم صدقة جارية على أرواح أحبائهم من خلال التبرع لإقامة جناح لعلاج مرضى الأورام.