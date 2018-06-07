داعية سلفي يهاجم "الصوفية" وأغاني "عبد الحليم"



وأضاف "عبدالحميد"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن الصوفية "فيها خرافات وبدع"، مثل حديثهم أن أن الله تحدث مباشرة مع بعض الشيوخ.



ولفت الداعية السلفي إلى أنهم يأتون بالأغاني، مثل أغاني عبدالحليم في أغنية يا "أبو العيون السود"، ويتغزلون بها في اللله، معقبا: "بيجيبوا العفانة دي.. أسف في اللفظ يعني.. وهذه الأغاني المبتذلة في التغزل بالنساء، ويحطوها على النبي صلى الله عليه وسلم".

شن الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، هجوما على الصوفية، لافتا إلى أنها مبتدعة في أزمان متأخرة، ولك تكن على عهد الصحابة ولا التابعين.