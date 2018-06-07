كفرالشيخ يتعاقد مع كريم الكومي لمدة 3 مواسم





نجح مسئولو نادي كفرالشيخ في التعاقد مع كريم الكومي، ظهير أيسر نادي الجونة السابق، لمدة ثلاثة مواسم ؛ لدعم الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب ، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة ووسط الملعب .

ولعب الكومي من قبل لأندية النصر والجونة وساهم في صعود الفريقين لدوري الأضواء والشهرة في المواسم الأخيرة .

وشارك اللاعب هذا الموسم مع نادي الجونة في 28 لقاء أحرز خلالها 3 أهداف وساهم في إحراز 10 أهداف ليصعد مع فريقه إلي الدوري الممتاز .

ووقع اللاعب في حضور ضياء العلماوي رئيس لجنة التعاقدات وأعضاء اللجنة وائل الحداد ومجدي الزواوي ومختار داوود المدير الإداري للفريق وعماد حمدي إداري الفريق وأحمد كمال سلطان وكيل اللاعب .