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كفرالشيخ يتعاقد مع كريم الكومي لمدة 3 مواسم

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:10 ص
كفرالشيخ يتعاقد مع كريم الكومي لمدة 3 مواسم
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إبراهيم زين
 


نجح مسئولو نادي كفرالشيخ في التعاقد مع كريم الكومي، ظهير أيسر نادي الجونة السابق، لمدة ثلاثة مواسم ؛ لدعم الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب ، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة ووسط الملعب .

 

ولعب الكومي من قبل لأندية النصر والجونة وساهم في صعود الفريقين لدوري الأضواء والشهرة في المواسم الأخيرة .

 

وشارك اللاعب هذا الموسم مع نادي الجونة في 28 لقاء أحرز خلالها 3 أهداف وساهم في إحراز 10 أهداف ليصعد مع فريقه إلي الدوري الممتاز .

 

ووقع اللاعب في حضور ضياء العلماوي رئيس لجنة التعاقدات وأعضاء اللجنة وائل الحداد ومجدي الزواوي ومختار داوود المدير الإداري للفريق وعماد حمدي إداري الفريق وأحمد كمال سلطان وكيل اللاعب .

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