كفرالشيخ يتعاقد مع كريم الكومي لمدة 3 مواسم
الخميس 07/يونيو/2018 - 03:10 ص
إبراهيم زين
نجح مسئولو نادي كفرالشيخ في التعاقد مع كريم الكومي، ظهير أيسر نادي الجونة السابق، لمدة ثلاثة مواسم ؛ لدعم الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب ، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة ووسط الملعب .
ولعب الكومي من قبل لأندية النصر والجونة وساهم في صعود الفريقين
لدوري الأضواء والشهرة في المواسم الأخيرة .
وشارك اللاعب هذا الموسم مع نادي الجونة في 28 لقاء أحرز
خلالها 3 أهداف وساهم في إحراز 10 أهداف ليصعد مع فريقه إلي الدوري الممتاز .
ووقع اللاعب في حضور ضياء العلماوي رئيس لجنة التعاقدات وأعضاء
اللجنة وائل الحداد ومجدي الزواوي ومختار داوود المدير الإداري للفريق وعماد حمدي إداري
الفريق وأحمد كمال سلطان وكيل اللاعب .