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أحمد ناجي يشيد بحراس المنتخب

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:52 ص
أحمد ناجي يشيد بحراس المنتخب
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ريهام عبد المحسن
 


أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب بحراس مرمى المنتخب عقب ودية المتتخب اليوم أمام بلجيكا والتي خسرها بثلاثية نظيفة.


وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"واجهنا فريق (تقيل) ونحمد الله على خروج اللاعبين بدون إصابات".


وأضاف :"إكرامي لعب مباراة كاملة وتبادل الشناوي والحضري اللعب في مباراة اليوم وجميعهم جاهزين للعيش في المباريات الكبيرة حتى لا يحدث مثلما حدث في أمم أفريقيا الماضية".


وتابع :"آداء الحضري والشناوي كانا جيدين وكان هناك ثقة وأدوا ادوراهم الدفاعية بشكل جيد".


وأردف قائلاً :"وجهة نظري الأهداف تأتي في الفريق وليس في الحارس".


واختتم ناجي تصريحاته قائلاً :"آداء اللاعبين مرضي والجهاز الفني مرتاح إلى حد كبير وقدمنا مباراة رائعة في الشوط الثاني وحزنا بسبب الهدف الثالث".


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