أسعار الأسماك اليوم الخميس 7-6-2018 في محافظة البحيرة



شهدت أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، استقرارا، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 25 إلي 35 جنيهًا، البوري بين 30 إلي 45 جنيهًا، الماكريل 28 جنيها، المرجان 28 جنيهًا، الفيليه 55 جنيهًا.



بينما تراوح سمك المكرونة البلدي 48 جنيهًا، الكابوريا ما بين 35 إلي 50 جنيهًا، الجمبري ما بين 125 إلي 190 جنيهًا، الجمبري الجامبو 280 جنيهًا، سمك السردين 25 جنيهًا، السبيط 65 جنيهًا، البربون 28 جنيهًا، ثعابين البحر 130 جنيهًا، والمكرونة السويسي 78 جنيهًا، البياض 45 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة المجمد 35 جنيهً للكيلو، الجمبري المجمد 85 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد 20 جنيهًا، الماكريل المجمد 40 جنيهًا.



كانت قد شهدت أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة، أمس الأربعاء، استقرارا، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 25 إلي 35 جنيهًا، البوري بين 30 إلي 45 جنيهًا، الماكريل 28 جنيها، المرجان 28 جنيهًا، الفيليه 55 جنيهًا.



بينما تراوح سمك المكرونة البلدي 48 جنيهًا، الكابوريا ما بين 35 إلي 50 جنيهًا، الجمبري ما بين 125 إلي 190 جنيهًا، الجمبري الجامبو 280 جنيهًا، سمك السردين 25 جنيهًا، السبيط 65 جنيهًا، البربون 28 جنيهًا، ثعابين البحر 130 جنيهًا، والمكرونة السويسي 78 جنيهًا، البياض 45 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة المجمد 35 جنيهً للكيلو، الجمبري المجمد 85 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد 20 جنيهًا، الماكريل المجمد 40 جنيهًا.