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أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-6-2018 في محافظة البحيرة

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:50 ص
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-6-2018 في محافظة البحيرة
أسعار الفاكهة اليوم
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إسلام أمين
 

سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.

كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس الأربعاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
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