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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 7-6-2018 في محافظة البحيرة

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:50 ص
أسعار الخضراوات اليوم الخميس 7-6-2018 في محافظة البحيرة
أسعار الخضراوات بمحافظة البحيرة
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إسلام أمين
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 22 جنيهًا، الليمون ما بين 8 إلى 10 جنيهًا.

وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيهًا، الفلفل البلدي 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.

كانت قد سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، أمس الأربعاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 15 جنيهًا، الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر الخيار 5 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الألوان 14 جنيهًا، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
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