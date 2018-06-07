عاجل.. وزير بـ"المغرب" يقدم استقالته على خلفية حملة مقاطعة منتجات

طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الدوادي، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك على خلفية أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ أبريل الماضي- وفقا لما نشرته "سكاي نيوز عربية".





وأصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، بيانا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية بالرباط نظمها الثلاثاء عمال شركة "سانترال دانون"، إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة.





وأثار ظهور "الدوادي" في هذه الوقفة بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إن مشاركة "الداودي" في هذه الوقفة الاحتجاجية "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب.





وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.





وكان "الداودي" مسؤولًا مباشرًا عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.